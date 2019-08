Salvini Dj al Papeete: le cubiste danzano sulle note dell'inno di Mameli

A torso nudo, cocktail in mano e costume da bagno,torna in consolle albeach di. il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay. Non è la prima volta: già negli anni passati Salvini, che è a Milano Marittima con famiglia e parlamentari leghisti, aveva partecipato alla festa del Papeete. Il ministro dell'Interno ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l', cantato dai giovani in spiaggia che ballavano insieme alle cubiste in costume leopardato. Poi dopo qualche minuto è tornato tra gli amici e i colleghi di partito e di governo, tra cui Lorenzo Fontana, Claudio Durigon e Lucia Borgonzoni, in una zona riservata del bar dello stabilimento balneare.