Papa Ratzinger, salma esposta da domani a San Pietro per il saluto dei fedeli. Giovedì i funerali

Papa Ratzinger, la salma verrà esposta da domani a San Pietro, a Roma, per il saluto dei fedeli: la salma del Papa emerito rimarrà nella Basilica vaticana per tre giorni. I funerali verranno celebrati in piazza San Pietro giovedì alle 9.30, presiederà Papa Francesco, in forma solenne ma sobria come ha voluto Ratzinger.

La salma di Benedetto XVI ora è al monastero Mater Ecclesiae

Le spoglie di Benedetto XVI riposeranno al monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di domani quando avverrà la traslazione nella Basilica Vaticana per il saluto dei fedeli.

Domani si potrà accedere dalle 9 alle 19. Martedì e mercoledì dalle 7 alle 19. L'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche ha già fatto sapere ieri che le delegazioni ufficiali presenti ai funerali saranno quelle dalla Germania e dall'Italia ma ancora non è stato ufficializzato chi interverrà.

Paramenti liturgici rossi e la mitra

La salma del Papa emerito indossa dei paramenti liturgici rossi e in testa ha la mitra. Tra le mani ha un rosario. Indossa le scarpe al posto dei comodi sandali che aveva scelto come calzature preferite da quando era diventato Papa emerito. È quanto si può vedere dalle fotografie diffuse dalla sala stampa vaticana.

All'interno della cappella la salma è collocata davanti all'altare, tra il presepe e l'albero di Natale.