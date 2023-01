Benedetto XVI, tra ricordo e preghiera: la comunità diocesana di Ascoli ricorda Papa Ratzinger

ASCOLI PICENO- In occasione della morte del Papa emerito Benedetto XVI, tutta la comunità diocesana di Ascoli Piceno si è unita alla preghiera della Chiesa universale e nelle messe del 31 dicembre e del 1 gennaio in tutte le parrocchie della Diocesi si è pregato in suffragio dell'anima di Benedetto XVI, ricordandolo nell'omelia, nella preghiera dei fedeli, nella preghiera eucaristica. Lo rende noto la diocesi.

Benedetto XVI e le tre visite nelle Marche: dai Papa Boys di Loreto agli operai della Fincantieri

La preghiera

Anche domani, 4 gennaio, nel ritiro del clero, nella parrocchia dei Santi. Simone e Giuda, il vescovo Gianpiero Palmieri con tutti i sacerdoti e i religiosi e le religiose celebrerà una messa alle ore 12:00. Giovedì 5 gennaio, il vescovo parteciperà a Roma alla celebrazione delle esequie. Infine domenica 8 gennaio, Festa del Battesimo del Signore, alle ore 11 in Cattedrale, nella celebrazione presieduta da mons. Palmieri, verranno elevate preghiere per il Papa Emerito con la partecipazione di tutte le autorità civili e militari.