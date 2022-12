È morto Papa Ratzinger, un pontefice che amava le Marche e Loreto. Acquaroli: «Una grande guida spirituale»

«Guida spirituale e grandissimo filosofo che ha saputo comprendere ed interpretare come nessuno la nostra epoca e la pericolosa deriva relativista. Con profondo dispiacere apprendo la notizia del ritorno alla Casa del Padre di Papa Benedetto XVI». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha voluto ricordare Papa Ratzinger morto oggi a 95 anni: aveva ricevuto l'unzione degli infermi mercoledì scorso, al termine della messa nel pomeriggio, sempre nel Monastero Mater Ecclesiae, alla presenza delle 'memores'. I funerali si terranno giovedì.

Le visite di Benedetto XVI nelle Marche

L'ultima visita di Benedetto XVI risale al 4 ottobre 2012 quando venne a Loreto in occasione della festa di San Francesco: nel 2011 il Papa era stato ad Ancona per chiudere il congresso eucaristico a settembre. Ratzinger era voluto tornare nella Città mariana per quello che poi sarebbe stato il suo ultimo viaggio in Italia da Pontefice prima delle clamorose dimissioni. Celebrava i 50 anni dello storico viaggio con cui Giovanni XXIII era uscito per la prima volta dal Lazio, per affidare alla Vergine di Loreto il Concilio Vaticano II. Ma è stato un momento indimenticabile l'Agorà dei giovani a settembre de 2007 a Montorso con 400mila persone partecipanti ed un evento che è rimarrà nella storia delle Marche.

Monsignor Marconi: «Grati per i suoi insegnamenti»



Su indicazione del Santo Padre Francesco, la Diocesi di Macerata e il suo pastore monsignor Nazzareno Marconi si uniscono alla preghiera corale per la salita al Cielo del Santo Padre il Papa emerito Benedetto XVI. «Siamo grati al Signore per il dono di papa Benedetto XVI – ha commentato monsignor Marconi – prima come grande teologo e poi come grande e significativo Papa. Siamo grati per come ha guidato la Chiesa durante il suo pontificato. Siamo grati al Signore per i suoi insegnamenti teologici; è stato il teologo che non ha mai separato la fede dalla ragione: dimensione importante e fondamentale per vivere come uomini di fede di oggi. Con i suoi ultimi dieci anni, come Papa emerito, ha continuato ad insegnare alla Chiesa che la preghiera non è una cosa secondaria ma fondamentale per la vita e la missione della Chiesa: nel silenzio del monastero ha sostenuto le sofferenze e le prove che il papa Francesco ha affrontato».



Tutti i sacerdoti sono invitati dal Vescovo a celebrare la Santa Messa in suffragio dell'anima del nostro Santo Padre Benedetto XVI.

Il sindaco Ricci su Twitter: «Con le sue scelte ha fatto la storia»

«Credenti o meno, il pontificato di Benedetto XVI sarà ricordato a lungo. Noi che lo abbiamo vissuto rimaniamo in rispettoso silenzio di fronte alla sua scomparsa, come di un uomo che con le sue scelte ha fatto la Storia». In un tweet anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha voluto ricordare la figura del Papa Emerito morto oggi.