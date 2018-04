«Non sa contare fino a 5» Picchiata a sangue bimba di 4 anni con una cintura

Bimba di 17 mesi picchiata dal padre ubriaco, è grave: «Non smetteva di piangere»

Non riusciva acosì l'ha. Queste sono state le parole di undi Krasnoyarsk, in Russia che ha ammesso di aver aggredito brutalmente una bimba di appena 4 anni.Il giovane, conosciuto solo come Bakhram, ha detto di aver chiesto alla bambina di contare da 1 a 5, ma lei non era in grado. A quel punto ha iniziato a picchiarla prima con il filo di un caricabatterie e poi con una cintura, insistendo nella sua richiesta, la piccola si è sforzata ma proprio non riusciva così lui si è accanito ancora di più. A lanciare l'allarme sarebbe stato un coinquilino della mamma della bambina: la donna vive in un appartamento con il 20enne, l'ex marito e un altro uomo, sarebbe stato lui a lanciare chiamare i soccorsi vedendo le condizioni in cui si trovava la piccola.Sembra che la mamma abbia assistito alla scena e che il 20enne fosse suo amante. La donna, che ha anche un'altra figlia, ha detto di non aver reagito per paura che le violenze potessero peggiorare e non avrebbe poi portato la bimba in ospedale per paura che il ragazzo fosse denunciato. Subito dopo l'aggressione, che Bakhram ha giustificato come metodo educativo, la bambina avrebbe iniziato a tremare e la mamma l'avrebbe calmata, ma le ferite erano tante e anche piuttosto gravi che il coinquilino non ha potuto far finta di nulla.Una volta in ospedale la bimba è stata soccorsa, curata e tranquillizzata, secondo le infermiere era perfettamente in grado di contare fino a 5. Bakhram adesso, come riporta anche il Daily Mail , rischia fino a 7 anni di carcere.