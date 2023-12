Russia come gli Usa, studentessa spara in una scuola e poi si suicida: almeno un morto e quattro feriti

Una studentessa ha aperto il fuoco stamane in una scuola in Russia con una pistola ferendo alcuni alunni per poi suicidarsi. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno citato dalle agenzie di Mosca. Il fatto è avvenuto nella città di Bryansk. Oltre a lei sarebbe morta un’altra persone, e quattro sarebbero ferite.



La sparatoria sarebbe avvenuta in palestra. Due dei feriti non sono gravi. «Un bambino è stato ricoverato, ha una ferita alla spalla e al ginocchio. Stiamo prestando i primi soccorsi e molto probabilmente sarà trasferito all'ospedale pediatrico», ha riferito l'ospedale cittadino. L'ospedale pediatrico regionale ha riferito che un altro bambino ferito è stato ricoverato con una ferita alla spalla sinistra: «Ha 14 anni, una ferita da arma da fuoco. Le sue condizioni sono stabili». Ancora ignoti i motivi del gesto.