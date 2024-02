Brescia, ragazza di 14 anni sospesa da scuola torna a fine lezione e prende a calci e pugni una compagna

BRESCIA - Un altro caso di bullismo in una scuola italiana. È successo a Brescia dove una ragazza 14enne, che martedì era stata sospesa da scuola per aver picchiato una coetanea, ha deciso di tornare per «farsi giustizia» da sola. Spalleggiata da un amico, ha atteso all'uscita la sua vittima, l'ha insultata e aggredita fisicamente, minacciando un'altra ragazza che era con lei e spingendo a terra una terza compagna. Le vittime si sono rifugiate all'interno della scuola, l'istituto di via Fausto Gamba, e sul posto è intervenuta la Polizia locale.

L'aggressione: ecco cosa è successo

L'aggressione è stata molto violenta: calci, pugni e presa per i capelli.

Ma ecco cosa è successo. Erano da poco passate le 14 quando, all'uscita da scuola, intercettata la sua «vittima», ha iniziato ad insultarla, minacciando anche l'amica. Una terza studentessa, anche lei 14enne, intervenuta con altre compagne nel tentativo di sedare la rissa, ha avuto la peggio: presa per i capelli, è stata scaraventata a terra e colpita con pugni e calci all'addome e in testa. Non contenta, la ragazzina violenta - spalleggiata nella sua missione punitiva da un compagno extracomunitario - ha minacciato di tornare: «Non è finita qui», avrebbe detto. Le vittime sono rientrate a scuola nel tentativo di trovare un riparo dall'esplosione di violenza. La ragazza cche ha avuto la peggio è stata portata al pronto soccorso: per lei 5 giorni di prognosi. La protagonista dell'aggressione è stata espulsa da scuola. La famiglia dell'aggredita è intenzionata a sporgere denuncia.