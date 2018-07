In moto contro un palo muore a 37 anni grave la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppia si schianta in moto: lui muore, lei è ferita gravemente. E' successo questo pomeriggio, poco prima delle 15, alla periferia di Palestrina. I due stavano percorrendo via della Muracciola quando, per cause in corso di accertamento, la moto è finita contro un palo. Il centauro - Daniele L., operaio di 37 anni - è apparso subito in condizioni disperate ed è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi, grave la moglie, 32 anni, portata in ospedale, a Palestrina, in codice rosso e ricoverata in prognosi riservata ma le sue condizioni non farebbero temere per la sua vita.Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello schianto. Al momento non ci sarebbero altri veicoli convolti. Sulla strada, che presenta qualche avvallamento e l'asfalto visibilmente rovinato, non ci sono frenate nel punto dell'incidente. La zona dove è avvenuto lo schianto è in campagna e forse la moto potrebbe anche essersi trovata di fronte un animale e, nel tentare di schivarlo, è finita fuori strada. Al momento però non ci sono riscontri in tal senso. Sul posto scene strazianti di parenti e amici, accorsi appena saputo del tragico incidente. La coppia risiede a Palestrina ed è molto conosciuta.