Nordafricano molesta una donna nella metro e aggredisce i poliziotti

ROMA - È successo all'interno della stazione della metropolitana, fermata Ottaviano. Una giovane donna ha chiesto aiuto ai militari dell'Esercito impiegati nell'operazione Strade Sicure, a guida della Brigata Granatieri di Sardegna, perché molestata verbalmente da un giovane nord africano. I militari, ripetendo un protocollo ormai consolidato nell'ambito di un progetto che li vede cooperare con gli agenti della Polizia di Stato impegnati a garantire sicurezza, al rifiuto dello straniero di declinare le proprie generalità, hanno chiesto alla sala operativa della Questura di inviare una pattuglia.



Quando gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Borgo, sono arrivati nel tentativo di fermare lo straniero sono stati aggrediti. Bloccato ed infine identificato come E.P.A., il 23enne è stato arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Cure mediche per i poliziotti feriti.

