Spago stretto intorno al collo: bimba di 3 anni ricoverata in coma

La mamma l'ha trovata riversa a terra, con un laccio stretto intorno al collo. Cianotica. Ora una bambina di appena 3 anni è ricoverata in prognosi riservata al Bambino Gesù, dove è stata trasportata d'urgenza dai sanitari del 118 chiamati dai genitori. E' un giallo quello che ora la squadra mobile di Roma sta cercando di chiarire. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20, quando al 118 è arrivata la chiamata disperata di una mamma di origini magrebina: "correte, mia figlia sta morendo".Quando sono entrati in un appartamento di San Giovanni i medici dell'ambulanza hanno trovato i genitori chini sul corpo della piccola, con ancora il laccio stratto intorno al collo, mentre cercavano disperatamente di liberarla dalla morsa. Ora la squadra mobile sta cercando di risolvere il caso: al momento non si scarta alcuna ipotesi, anche se al momento la più accreditata è quella dell'incidnte domestico.