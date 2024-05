Ha segnato un'epoca, un periodo che rimarrà a lungo nella mente di tutti gli italiani. Per quattro anni il temuto bollettino Covid ha accompagnato i cittadini alle prese con la pandemia. Curve, numeri, terapie intensive, ospedalizzazioni. Per anni è stato diramato ogni giorno, poi è diventato settimanale. Ora andrà in pensione, quasi. Secondo l'Adnkronos, il bollettino non sarà più comunicato settimanalmente dal ministero della Salute ai media, ma pubblicato sul sito del dicastero dove è possibile consultare da tempo altri dati sul Sars-CoV-2.

