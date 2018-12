Mangiano riso contaminato durante la cerimonia: 11 morti, anche due bambini

Mangiano riso contaminato ed è strage. Almeno 11 persone, fra cui due bambini, hanno perso la vita in un misterioso avvelenamento da cibo rituale consumato in un tempio indù in India. Lo rivela la polizia del distretto di Chamarajanagar, nello stato meridionale di Karnataka, citata dai media. Il riso con verdure che si sospetta sia stato avvelenato è il «prasad», il cibo offerto nei templi induisti, che i fedeli condividono durante la preghiera.



Nel tempio del villaggio di Sulivadi, dice la polizia, c'erano almeno 90 persone. Appena mangiato il 'prasad', diverse persone hanno iniziato a vomitare e ad accusare forti dolori addominali, con sintomi di disidratazione e sono state ricoverate in ospedale. Undici non ce l'hanno fatta. Cinque persone sono state fermate e interrogate, fra cui due gestori del tempio. Campioni del riso incriminato sono stati inviati a un laboratorio per analizzarli, mentre lo stato di Karnataka si è impegnato a risarcire le famiglie delle vittime con 7.000 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA