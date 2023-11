Scimmie assasine, bambino di 10 anni ucciso per strada. È il terzo attacco in una settimana

Gli attacchi nei piccoli villaggi indiani da parte di animali selvatici, come le scimmie, sono all'ordine del giorno.

I branchi scendono dalle montagne o lasciano momentaneamente le foreste per dirigersi verso le zone abitate perché sanno che lì possono trovare le loro prede che, sempre più spesso sono cuccioli di cane o, addirittura, bambini. È il caso del piccolo Dipak Thakor di 10 anni che è stato ucciso dalle scimmie nel villaggio di Salki a Gandhinagar, Gujarat, India.

La vicenda

Il Press Trust of India (PTI) ha riportato la vicenda del piccolo Dipak Thakor che, come ogni giorno era solito fare, stava giocando per le piccole vie del suo villaggio, chiamato Salki quando, a un certo punto, è stato preso di mira da alcune scimmie che gli sono piombate addosso e l'hanno ferito molto gravemente, uccidendolo. I soccorsi immediati dei familiari e, poi, dei medici, non sono serviti a nulla perché il bambino è morto prima di arrivare in ospedale. Un funzionario della polizia locale ha dichiarato a Press Trust of India: «L'intestino del bambino è stato squarciato durante l'attacco e nonostante si sia subito precipitato a casa e sia stato portato in ospedale d'urgenza, i medici lo hanno dichiarato morto all'arrivo. Questo è il terzo attacco da parte di scimmie nel villaggio in una settimana».

Le parole della forestale

I capi della forestale hanno fatto sapere che stanno tentando di catturare un grosso gruppo di scimmie così da garantire più sicurezza nei villaggi. Uno dei funzionari, Vishal Chaudhary ha detto a PTI: «Abbiamo catturato due langur la scorsa settimana e abbiamo allestito gabbie per intrappolare un altro esemplare.

C'è un grande gruppo di scimmie che si avvicina al villaggio, e nel gruppo ci sono quattro adulti che, in passato, hanno già attaccato. Due di loro sono stati catturari. Si sta cercando di ingabbiarne un altro».