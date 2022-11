Giovane sportivo trovato senza vita al Terminillo, si è sparato con la pistola del padre

RIETI - Si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzo 24enne di Rieti - Riccardo Blasi - il cui corpo è stato rinvenuto a bordo strada al Terminillo dai carabinieri. Il ragazzo si era allontanato da casa e non vi aveva fatto ritorno destando i sospetti dei genitori che avevano dato l’allarme e avviato le ricerche. Fino alla tragica scoperta qualche ora dopo.

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il 24enne, molto conosciuto in città per aver militato nelle squadre giovanili di basket di Rieti, abbia usato la pistola in dotazione al padre, guardia giurata presso il de Lellis di Rieti. Sconosciute al momento le cause che hanno portato il giovane a compiere il gesto estremo. Al giovane, negli ultimi tempi, era stato diagnosticato un principio di Sla.

La salma del ragazzo è stata portata all’obitorio del nosocomio Reatino e poi dopo gli accertamenti restituita ai familiari per i funerali che si dovrebbero svolgere domani pomeriggio al San Giovanni Reatino.