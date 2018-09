Ragazzino autistico 13enne picchiato a scuola: 15enne denunciato per lesioni

di Domenico Zurlo

PALERMO - Un'aggressione terribile,che ha coinvolto un ragazzino affetto da autismo di soli 13 anni: è successo a Palermo, dove il 13enne è stato aggredito all'Istituto Tecnico 'Damiani Almeyda', in largo Mineo. La vittima ha subìto escoriazioni ed ecchimosi: ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri, coordinati dalla Procura del Tribunale per i minorenni.

Secondo una prima ricostruzione a picchiarlo, per futili motivi, sarebbe stato uno studente di 15 anni, nato a Palermo da una coppia originaria dello Sri Lanka: le ferite ai danni del ragazzino autistico sono state giudicate guaribili in sette giorni. Per il 15enne italo-cingalese è scattata la denuncia per lesioni personali.

