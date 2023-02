Posta su TikTok un video senza velo: ragazzina di 16 anni picchiata dal padre, finisce in ospedale

BRESCIA - Pubblica su TikTok un video senza velo: il papà la picchia e la manda in ospedale. Accade a Brescia, protagonista suo malgrado una ragazzina di 16 anni di origini egiziane, 'colpevole' di aver postato le sue immagini senza il tradizionale velo islamico.

Posta video su TikTok, picchiata dal papà

Secondo quanto ricostruito dal Giornale di Brescia l'episodio è accaduto ieri sera a Brescia: ad avvisare il genitore del video senza velo della figlia sono stati alcuni familiari in Egitto. La ragazza è stata picchiata con schiaffi e colpi alla schiena, ed è riuscita ad inviare un messaggio d'aiuto ad un'amica che ha avvisato il 112.



La ragazzina stata trasportata prima in ospedale e poi in una comunità protetta. Il padre è stato al momento denunciato a piede libero. Sul caso indagano i carabinieri, intervenuti nell'abitazione della famiglia di origini egiziane, e la Procura di Brescia.