Osimo, improvviso incendio nella notte: auto semidistrutta dalle fiamme

OSIMO - Paura quest notte ad Osimo per un incendio scoppiato in largo Trieste. Ad essere avvolta dalle fiamme, introno alle 2.30, un'auto che sostava nei pressi di un'abitazione: sono stati alcuni residenti della zon a a dare l'allarme dopo essere stati svegliati da alcuni scoppi. La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando della schiuma antincendio ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. L'auto è stata praticamente semidistrutta dalle fiamme. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri di zona.