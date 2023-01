Ragazza molestata sui social, scopre che dietro l'account c'era la mamma: «Mi scriveva: ammazzati»

Una mamma ha molestato la figlia online, ma poi è stata scoperta. La ragazza vittima di cyberbullismo ha individuato che il troll anonimo dietro i messaggi di odio che ha ricevuto nell'ultimo anno era sua madre. Kendra Gayle Licari, del Michigan, ha abusato di sua figlia online usando un gergo giovanile per evitare di essere identificata. È stata arrestata il mese scorso dopo un'indagine durata un anno a ha partecipato anche l'FBI.

​

Mamma molesta figlia online

Anche se Licari ha utilizzato una VPN (rete privata virtuale) per mascherare la fonte dei messaggi e ha ravvivato i suoi messaggi con gergo giovanile per farli sembrare scritti da un ragazzo o una ragazza. Ma i detective alla fine sono stati in grado di collegare i messaggi a Licari. "La maggior parte dei messaggi contiene discorsi di odio e contiene un linguaggio come 'ucciditi...' Molti messaggi ripetono lo stesso linguaggio", afferma il rapporto.

La denuncia

Dopo che la vittima si è rivolta a sua madre per chiedere aiuto, avrebbe denunciato tutto alle autorità. È arrivata persino a collaborare con la madre dell'allora fidanzato di sua figlia per "aiutare" a trovare il cyberbullo che inviava alla povera ragazza fino a una decina di messaggi al giorno. Inizialmente, le autorità scolastiche non potevano aiutare e le forze dell'ordine locali non avevano le risorse per rintracciare il colpevole.



Il procuratore della contea di Isabella, David Barbary, ha dichiarato alla stazione radio locale WKRC: "Quando il caso è arrivato per la prima volta nel nostro ufficio, è stato strano e quasi incredibile". Ha aggiunto che si tratta di una continua campagna di abusi: "Stiamo parlando di diverse centinaia di sms, ci sono più di 1.000 pagine di testo nel file". Barbari ha detto che i messaggi erano "per lo più messaggi di testo inquietanti, umilianti e meschini".



Tuttavia, dopo che gli esperti di computer dell'FBI hanno identificato che i messaggi provenivano dal telefono di Licari, è crollata sotto inchiesta e ha confessato la follia di bullismo contro sua figlia. Il sovrintendente della Bill City School William Chilman ha detto che la 42enne Licari era un'allenatrice di basket nella scuola di sua figlia al momento delle sue azioni. Licari è stato citato in giudizio lunedì 12 dicembre e rilasciata su cauzione di 5.000 dollari.



Usare un computer per commettere un crimine è un crimine negli Stati Uniti, con una potenziale condanna fino a 10 anni di carcere. Licari è stato anche accusato di stalking su un minore e ostruzione alla giustizia - entrambi i casi potrebbero comportare altri 5 anni dietro le sbarre. Al momento non è chiaro se ci siano prove sufficienti per trasferire il caso in giudizio e l'udienza sulla questione è stata rinviata al 12 gennaio, senza che sia stata fornita una motivazione.