Si schianta un aereo con 72 passeggeri: almeno 13 morti, decine di feriti

Un aereo con a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'aereo della Yeti Airlines è precipitato tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara, ha detto il portavoce della Yeti Airlines, secondo quanto riportato dal Kathmandu Post.

Aereo si schianta in Nepal

Nell'incidente, riporta Nepal Live Today, sono morte almeno 13 persone. Il velivolo coinvolto è un aereo ATR-72 della Yeti Airlines: si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Ci sono numerosi feriti. Il recupero dei corpi è in corso e si prevedono altre vittime. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.



Secondo i media asiatici, l'aereo proveniva da Kathmandu e si è schiantato in fase di atterraggio tra il vecchio e il nuovo aeroporto di Pokhara, nel Nepal centrale. Il velivolo ha preso fuoco e i soccorritori stanno cercando di spegnere le fiamme, ha detto un funzionario locale, Gurudutta Dhakal.