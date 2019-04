Quadro in vendita su eBay, la storica dell'arte fiuta il grande affare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilscomparso appare in vendita su. Si tratta del ritratto perduto di, venduto a Bonhams nel 2012 per poche migliaia di sterline. Un'esperta d'arte ha però scoperto che si tratta di un'opera d'arte scomparsa, grazie al suo occhio clinico e a qualche ricerca.Lesley Wood aveva comprato il quadro su eBay, poi studiandolo ha notato un'iscrizione nell'angolo in alto, Amore et Virtute, era il motto di Raleigh. Il ritratto non firmato viene ora venduto come l'ultimo ritratto conosciuto di Raleigh, datato al 1613 quando fu incarcerato nella Torre di Londra prima di essere giustiziato nel 1618. La signora Wood ha affermato che la sua ricerca ha identificato il dipinto come "The Tower Portrait", di cui fa parte Brief Lives di John Aubrey, una raccolta di biografie pubblicate nella seconda metà del XVII secolo.Nel 2014, la signora Wood ha effettuato la radiografia della pittura e l'analisi sotto infrarossi dall'Istituto Hamilton Kerr, parte del Fitzwilliam Museum di Cambridge, che ha confermato che risaliva agli inizi del XVII secolo. La donna ha ammesso di non aver mai fatto acquisti su eBay, ma quella volta aveva intuito il potenziale dell'opera. Ora però è costretta a venderlo a causa di un trasloco, così metterà il quadro all'asta. La base di partenza dovrebbe essere di 6 mila sterline.