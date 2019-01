Vende il marito su Ebay per 18 euro: «Mi ha proprio stancato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanca del marito, una tedesca di 40 anni l'ha messo in vendita su Ebay per 18 euro. Trattibili. Scherzo o gesto dettato dal'esasperazione coniugale? Probabilmente entrambi.La quarantenne, come pubblicato dal Berliner Morgenpost, ha tuttavia raccontato di avere ricevuto alcune offerte annche se poi l'annuncio on line è stato rimosso. Si è anche appreso che l'uomo è stato messo all'asta nell'anno della classica crisi di matrimonio, il settimo.“A un certo punto ne ho avuto abbastanza“, ha detto da donna che ha postato l'annuncio il giorno di Natale garantendo la possibilità di ritirare il marito "usato" già il giorno di Santo Stefano."Mi sono molto divertita a leggere le offerte" ha aggiunto la donna che ha fatto divertire il web. Forse un po' meno il marito.