Putin non riesce a tenere ferme le gambe, nuove le voci sulla malattia: «Sintomo del Parkinson» VIDEO

Vladimir Putin ha il Parkinson? Tornano le domande sulle condizioni di salute del presidente russo, dopo l'incontro con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko nella sua residenza vicino a Mosca. Il video del bilaterale pubblicato dal Cremlino ha messo in evidenza le difficoltà dello zar, che seduto di fianco all'alleato non riesce a tenere ferme le gambe mentre parla.

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni dell'Ucraina, ha twittato un frame del video: «I piedi di Putin durante il suo incontro con Lukashenko. È un messaggio in codice Morse?», ha detto ironicamente. Non è la prima volta che Putin viene filmato mentre muove innaturalmente i piedi. Già in passato questo era stato segnalato come «sintomo del Parkinson» da alcuni esperti.

Si tratterebbe della "sindrome delle gambe senza riposo". Lo scorso novembre il The Sun ha diffuso le informazioni di una spia interna al Cremlino, che avrebbe rivelato che Putin ha «il morbo di Parkinson in fase iniziale» e il «cancro al pancreas».

Le voci su una possibile malattia dello zar russo si rincorrono dall'inizio dell'invasione in Ucraina, datata 24 febbraio 2022. Le notizie arrivano da fonti più o meno autorevoli e gli esperti di tutto il mondo, che hanno analizzato filmati e immagini, concordano sul fatto che lo zar potrebbe effettivamente soffrire di una malattia degenerativa.

For those saying it’s edited video, here is original. Whether restless or medical, it’s not normal behavior on world stage. 7 years cared for father that died with Parkinson’s. I can attest it looks like later early stages, but you be the judge. pic.twitter.com/TUtnvyFZVG

— Adin of Crimea (@AdinOfCrimea) February 17, 2023