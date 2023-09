Due giorni di agonia al pronto soccorso, Francesco morto a 12 anni per un'occlusione intestinale: «Evidenti errori diagnostici»

Francesco Palomino Conga morì a 12 anni dopo due giorni interi di agonia in pronto soccorso per un'occlusione intestinale curata tardivamente, che comportò una serie di arresti cardiaci, rivelatisti fatali. Per la tragedia che colpì la famiglia Palomino Conga, il giorno prima di capodanno 2019, il giudice di Lodi, ha riconosciuto le responsabilità dell’ospedale Predabissi di Vizzolo e stabilito un risarcimento economico per la morte del bambino di Cervignano d’Adda, scrive Il Giorno.

Il risarcimento

Il bambino attese oltre 14 ore prima di essere sottoposto ad un esame radiologico e ben 15 ore prima di un'ecografia, ritardi gravi nell'assistenza che hanno compromesso in modo irreperabile le possibilità di salvarlo.

L'Asst Melegnano e Martesana sono stati condannati a risarcire i genitori di Francesco, ma l'ammontare dell'importo non è stato rivelato, mentre è ancora in corso un procedimento penale a carico di un medico dell'ospedale.

Diagnosi tardive

Secondo il giudice di Lodi, che cita una perizia tecnica "il percorso diagnostico e la gestione clinica delle patologie che affliggevano il giovane, sin da suo arrivo al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi sono stati caratterizzati da evidenti errori di diagnostica nonché da inesplicabili ritardi terapeutici”. E ancora: le “non scelte” dei medici “hanno condotto a un progressivo peggioramento del paziente” e hanno portato a “una diagnosi certa con estremo ritardo quando il quadro clinico era ormai seriamente compromesso».Due giorni di sofferenza

Francesco entrò al pronto soccorso il 28 dicembre alle 5.41, con fortissimi dolori all’addome e fu operato solo alle 2.30 del 29 dicembre, quando gli furono asportati 38 centimetri di intestino. Troppo tardi, il giorno dopo la morte.