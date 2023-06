Neonato muore nel sonno, la scoperta choc del papà che lo aveva messo nella culla. Mamma Laura era morta durante il parto

Neonato muore due mesi dopo essere nato prematuro. Un dramma, che si aggiunge a quello della mamma, deceduta per un coagulo di sangue quando l'ha partorito. Laura Barnes, la madre del piccolo, è deceduta nel 2022.

Dopo la sua morte e quella di suo figlio, le autorità inglesi hanno aperto un fascicolo per stabilire i motivi. Questa settimana l'inchiesta sembra essere giunta al termine. Dexter, nato di sole 32 settimane, era stato affidato alle cure di suo papà Khan. Dopo essersene preso cura per due mesi, l'uomo ha fatto la terribile scoperta. Il bambino non c'era più.

Il caso in tribunale

Durante il processo, la mamma di Laura, Jennifer Barnes, ha raccontato che la donna aveva avuto un ictus nei mesi precedenti al parto. «Aveva sempre desiderato essere una mamma, si è riunita a suo figlio dopo aver perso l'occasione di stare insieme a lui in questa vita», ha detto in aula.

Il papà, finito sotto indagine per la morte del bambino, ha spiegato di aver preparato due biberon la notte prima del decesso del piccolo e lo aveva adagiato sul letto, vicino al fratello di 14 mesi.

Il signor Taylor ha affermato che un'autopsia non ha trovato prove di precedenti malattie o lesioni che avrebbero potuto contribuire alla sua morte e non è stata trovata alcuna causa di morte. In quanto tale, la causa della morte rimane non accertata.