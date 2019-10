Beppe Grillo: «Togliamo il voto agli anziani». No di Salvini e Meloni: «Il grillino è da ricovero»

Meloni . «Grillo non è un cittadino qualsiasi, ma è il capo del partito di maggioranza relativa del Parlamento e il principale azionista del Governo. Non è tollerabile liquidare la sua proposta di togliere il diritto di voto agli anziani come il delirio di un folle o la battuta di un comico. Siamo davanti ad una posizione politica e come tale deve essere considerata. Fratelli d'Italia chiede al Presidente della Repubblica Mattarella, in qualità di garante della nostra Costituzione, di intervenire in maniera netta contro una proposta che mette in discussione il suffragio universale, ovvero il presupposto della democrazia. E mi aspetto una presa di posizione ufficiale anche dal presidente del Consiglio Conte, dal ministro degli Esteri Di Maio e da tutto il M5S. Chi rimane in silenzio è d'accordo con Grillo». Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Grillo non è un cittadino qualsiasi, ma è il capo del partito di maggioranza relativa del Parlamento e il principale azionista del Governo. Non è tollerabile liquidare la sua proposta di togliere il diritto di voto agli anziani come il delirio di un folle o la battuta di un comico. Siamo davanti ad una posizione politica e come tale deve essere considerata. Fratelli d'Italia chiede al Presidente della Repubblica Mattarella, in qualità di garante della nostra Costituzione, di intervenire in maniera netta contro una proposta che mette in discussione il suffragio universale, ovvero il presupposto della democrazia. E mi aspetto una presa di posizione ufficiale anche dal presidente del Consiglio Conte, dal ministro degli Esteri Di Maio e da tutto il M5S. Chi rimane in silenzio è d'accordo con Grillo». Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Salvin i . «Grillo vuol togliere il voto agli anziani, è da ricovero... Perchè non togliamo il voto a chi è colpevole di reati gravi? Fossi in Grillo mi preoccuperei di quello che è accaduto a lui e a chi sta intorno a lui...». In diretta facebook da piazza San Giovanni, Matteo Salvini attacca Beppe Grillo. «Togliere il voto agli anziani?

insiste.

Che facciamo, sterminiamoli. Ma che miseria umana, il governo dei saggi e degli statisti».

