Aggrediscono barista e picchiano i poliziotti: padre arrestato e figlio denunciato

Padre e figlio si sono resi protagonisti di una serata movimentata al bar di Poggio San Vittorino (Teramo), conclusasi con l'arresto del genitore e la denuncia a piede libero del figlio minorenne per danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. M. F., 40enne del posto, in evidente stato di ebbrezza secondo quanto riferiscono gli agenti della questura, avrebbe aggredito il titolare del Bar del Poggio. Una volta sul posto, i poliziotti intervenuti per sedare la rissa sono stati oggetto di insulti e minacce di morte da parte dell'uomo, sostenuto dal figlio minorenne, invettive che si sono trasformate in aggressione fisica. Per riuscire a riportare la calma è stato necessario l'intervento di rinforzo di una pattuglia dei carabinieri. I due poliziotti hanno riportato lesioni e distorsioni giudicate guaribili in 20 giorni.