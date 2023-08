Pitbull aggredisce i padroni in casa a Milano: gravi mamma e figlio. Si valuta se abbattere il cane

Una donna, di 69 anni, ha riportato gravi lesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba per l'aggressione di uno dei suoi due pitbull. È accaduto, la scorsa notte, in casa a Seveso (Monza). Nell'abitazione c'era anche il figlio di 43 anni, anche lui morso ad una mano.

Cosa è successo

Il cane, a quanto emerso, ha aggredito l'uomo apparentemente senza motivo, per poi scagliarsi sulla madre, intervenuta per aiutarlo. I due sono riusciti poi a sfuggire all'aggressione rifugiandosi in camera da letto e a chiudere il cane in bagno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Trasportati in ospedale, madre e figlio sono rimasti ricoverati in osservazione. L'animale è stato affidato al canile e ora verrà valutato. In passato il cane non aveva dato alcun problema.