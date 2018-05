Dimenticata in auto per ore dal padre: morta bimba di un anno. Inchiesta aperta

Salvata bimba scordata in auto salvata dalla polizia. La madre credeva di averla portata all'asilo



A dare l'allarme sarebbe stato un collega di lavoro dopo aver notato la bimba nell'auto parcheggiata sotto il sole nel posteggio dello stabilimento Continental. Quando la piccola, che avrebbe compiuto un anno tra alcuni giorni, è stata estratta dall'abitacolo, ormai era morta. Questa una prima ricostruzione della vicenda secondo cui, inoltre, la macchina è rimasta parcheggiata per ore e il padre potrebbe essersi «dimenticato» della bimba dopo esser andato regolarmente al lavoro, in un'azienda della componentistica auto. Il padre della piccola è sotto choc. Secondo quanto si è appreso al momento, la famiglia vive a Pisa, anche se è originaria del Grossetano.

Inchiesta della Procura. Sulla morte della bimba di un anno lasciata dal padre dentro l'auto in sosta sotto il sole per molte ore è stata aperta dalla procura di Pisa un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Giancarlo Dominijanni, ai carbinieri sono affidate le indagini. Il corpo della bimba è stato trasferito all'istituto di medicina legale per l'autopsia.

I precedenti: ecco alcuni dei più recenti

Unadopo essere statanel parcheggio dello stabilimento dove lavora, a, nel Pisano. L'allarme è scattato intorno alle 16 ma quando sono arrivati i soccorritori la bambina era già morta.La piccola era sistemata sopra un seggiolino montato su un sedile della macchina e con ogni probabilità è morta in seguito alla temperatura elevata provocata dal sole che ha battuto per ore sopra la vettura. Una bambina di 18 mesi muore dopo essere stata dimenticata in auto dalla madre che doveva andare al lavoro. La tragedia si verifica a Castelfranco di Sopra, in provincia di Arezzo. Una bambina di 18 mesi muore all'ospedale Meyer di Firenze dove viene ricoverata dopo essere stata lasciata dalla madre per diverse ore sul seggiolino dell'auto a Vada, in provincia di Livorno. Una bambina di 17 mesi muore dopo essere stata dimenticata in auto dai genitori a Vicenza per ore.: A Piacenza un uomo dimentica il figlio di 2 anni in auto, andando a lavoro in uno stabilimento di via Bresciano. Per il bimbo, rimasto chiuso nella vettura per oltre 8 ore sotto il sole, non c'è nulla da fare.: Jacopo, un bambino di 11 mesi, muore a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Il piccolo viene dimenticato in auto dal padre.: A Teramo Elena, di 22 mesi, viene dimenticata in auto dal papà, un docente universitario. Il tempo passa, mentre la bimba è sotto il sole e trascorrono circa sei ore quando viene soccorsa, trasportata in ospedale e poi trasferita in eliambulanza all'ospedale materno-infantile 'Salesì di Ancona. Le sue condizioni, pur gravi, sembrano stabili, ma dopo alcuni giorni avviene un drammatico peggioramento. La piccola non ce la fa.: Una bambina di quasi due anni muore dopo essere stata dimenticata in auto dalla mamma a Merate, in provincia di Lecco. La donna, 39 anni, doveva lasciare la piccola alla baby sitter prima di raggiungere la scuola dove insegna. La bimba però si addormenta e la madre si dimentica di lei.