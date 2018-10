Bimbo di 6 anni travolto da un armadio e morto, due città strette nel dolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due città unite nel dolore per la tragica scomparsa di Pietro Bertellini, il bambino di 5 anni deceduto in casa del nonno, schiacciato da un armadio.Ad Aprilia - dove vive la famiglia del nonno e dove purtroppo si è verificata la tragedia, mentre l’uomo stava svolgendo dei lavori - e a Terracina dove il piccolo viveva con i genitori, dato che la mamma è originaria della città, non si parla d’altro.Tutti si stringono al dolore dei familiari, nessuno riesce a spiegarsi come possa essere accaduta una cosa del genere. Un incidente “domestico” per le statistiche, purtroppo uno dei tanti che avvengono in casa. Ma di fronte a un bambino morto è impossibile trovare risposte.Quelle scientifiche le darà l’autopsia che il magistrato, Valerio De Luca, conferirà domani mattina. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale “Santa Maria Goretti”. A causare il decesso, forse, il violento colpo alla testa e lo schiacciamento del torace.