Pier Ferdinando Casini positivo al Covid: «Ho un po' di tosse ma sto bene»

Pier Ferdinando Casini è positivo al Covid: è stato proprio l'ex presidente della Camera ad annunciarlo in diretta in collegamento da casa con la trasmissione L'Aria che tira, su La7. «Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida», ha detto in collegamento con Myrta Merlino. «Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai», ha aggiunto Casini.

