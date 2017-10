Pedofilo seriale ammette 137 abusi sui bimbi Il più piccolo ha 4 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BIRMINGHAM - L'orco del "Dark web". Un ricercatore universitario inglese si é riconosciuto colpevole in tribunale a Birmingham di ben 137 episodi di pedofilia, fra abusi, istigazione e ricatti consumati attraverso i meandri del cosiddetto 'dark web'.Lo riporta la Bbc, indicando l'uomo -, 28 anni - come il «più prolifico» pedofilo della storia giudiziaria britannica moderna, almeno fra i casi noti e riconosciutiFra le vittime di Falder, che da sette anni imperversava in rete spacciandosi per un'artista donna e utilizzando spesso un nickname di sapore satanico come '666devil', risulta anche un bambino di soli 4 anni: violentato da alcuni teenager su incitazione dell'orco.