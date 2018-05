Bidella accusata di pedofilia si uccide e lascia biglietto: «Sono innocente»

CAGLIARI - Non ha retto ad un'accusa così infamante, arrivata al termine di 40 anni di carriera di lavoro tra i bambini delle scuole materne di un centro del Cagliaritano. Una bidella di 64 anni, da due in pensione, come riporta oggi il quotidiano L'Unione Sarda, si è tolta la vita nella sua abitazione dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che la Procura di Cagliari aveva aperto due anni fa, dopo la denuncia per abusi sessuali su minore presentata dai genitori di una bambina di 4 anni. In un biglietto ha scritto «La gente è solamente capace di giudicare. Sono innocente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA