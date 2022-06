Suona l’ultima campanella: bidella travolta dai ragazzi con il polso fratturato

ANCONA - Ci sono tanti modi per festeggiare l’ultimo giorno di scuola. Piuttosto discutibile quello scelto da un gruppo di studenti all’istituto superiore Itis Volterra di Torrette. I ragazzi non hanno trovato di meglio che travolgere una bidella al suono della campanella di fine anno. Nonostante i tentativi della donna di mettersi da una parte, la furia degli studenti ha finito per travolgerla.



L’operatrice scolastica, cadendo a terra, ha riportato una brutta lesione ad un polso. Un modo di festeggiare senza dubbio eccessivo all’ultimo suono della campanella. I primi soccorsi sono stati portati dal personale interno dell’istituto scolastico, ma visto il dolore persistente si è deciso di richiedere aiuto al numero unico d’emergenza 112. Sul posto, coordinato dalla centrale operativa del 118, è arrivato un mezzo della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto della donna, una 58enne, al vicino Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.



Sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici, all’operatrice scolastica i medici in servizio al Pronto soccorso hanno riscontrato una lesione di natura ossea al polso, dovuta proprio al trauma conseguente alla rovinosa nel momento in cui è suonata l’ultima campanella dell’anno scolastico e gli studenti, festeggiando la fine delle lezioni, l’hanno involontariamente travolta.

