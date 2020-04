Covid 19 a Isernia, mamma chiama 113: «Non ho soldi per uova di Pasqua». La polizia porta il dono ai tre bambini

Un bel gesto, a Isernia, in un momento molto complicato. Telefona al 113 perché non può acquistare le uova di Pasqua per i suoi tre bambini: il Questore, Roberto Pellicone, manda una pattuglia a casa sua con il dono atteso. La donna - secondo quanto reso noto dalla Questura - aveva contattato il numero di emergenza rappresentando «il suo stato di indigenza e la difficoltà nell'esaudire il desiderio dei suoi bambini». Da qui la decisione del Questore di procurarsi le tre uova di Pasqua e di farle recapitare alla famiglia. «Sorpresi e meravigliati - riferisce la Questura - i bimbi hanno accettato l'inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia tra le lacrime della madre che ha ringraziato la Polizia di Isernia».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, la buona notizia di Pasqua: nuovi contagi sono 92 su 997 tamponi. /I dati delle regioni in Italia in tempo reale



In tutta Italia con piccoli gesti di solidarietà cerchiamo di regalare serenità e dare sostegno a chi ne ha più bisogno.

I loro sorrisi ci donano grandi emozioni e ci fanno guardare al futuro con speranza.https://t.co/5b1XH0rgAt#BuonaPasqua#grazieanomeditutti#essercisempre pic.twitter.com/AgRCtHXfTi — Polizia di Stato (@poliziadistato) April 12, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA