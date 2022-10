Papà geloso non approva figlia con i vestiti scollati per Halloween

Un papà è rimasto interdetto perché riteneva che i vestiti della figlia fossero troppo scollati. Nel video diffuso dalla giovane su Tiktok si vede la ragazza che si lamenta con il padre. Il litigio viene tutto registrato e, naturalmente, diventa virale sui social. Gli utenti, come tante volte in questi casi, si dividono. Perché c'è chi ritiene che il vestito sia troppo scollato e invece chi crede che ormai i nuovi canoni della moda lo permettono.

La clip

Una donna ha condiviso una clip di se stessa che mostra a suo padre il suo costume di Halloween. Il fimato ha scatenato una reazione online, poiché gli spettatori affermano che dovrebbe essere "imbarazzata" a indossarlo davanti a lui, riporta il Daily Star.

La giovane ha pubblicato il video virale su TikTok mentre posava davanti a uno specchio in un completo da diavolo sexy, che consisteva in un body in vinile con scollo profondo, una gonna a portafoglio con spacco sulla coscia succinta e stivali alti rossi con corna da diavolo.

Nella clip che ora è stata vista oltre 1,8 milioni di volte, chiede a suo padre cosa ne pensa del suo costume con la didascalia del video che recita: "Sicuro che non approva". Il padre ha risposto: "Non ho nemmeno intenzione di commentarlo". Sembra traumatizzato e si allontana da lei mentre lei dice: "Non ti piace?".