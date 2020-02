Papà compra online un dinosauro al figlio, a casa arriva una statua da due tonnellate

Aveva deciso di fare un regalo speciale al figlio, grande appassionato di dinosauri: la statua di un Carnotaurus, un dinosauro molto particolare. Evidentemente, però, al momento di ordinare quella statua sul web, un papà non aveva prestato abbastanza attenzione ai dettagli sull'oggetto acquistato.

Andre Bisson, che vive nell'isola di Guernsey, nella Manica, aveva infatti deciso di assecondare la richiesta del figlio, grande appassionato di dinosauri. Il piccolo Theo, quattro anni, desiderava infatti avere una statua di un Carnotaurus, noto per le orecchie taurine e per le ridotte dimensioni delle braccia, più corte addirittura di quelle del T-rex.

La 'svolta', per questo papà, era giunta grazie alla pubblicità di un parco divertimenti che vendeva alcune statue dismesse, tra cui proprio quella di un Carnotaurus, un dinosauro che viveva in Patagonia oltre 70 milioni di anni fa. Dopo aver ordinato quella statua, Andre Bisson, che evidentemente non aveva letto tutti i dettagli sulle dimensioni dell'oggetto, ha avuto una clamorosa sorpresa. A casa, infatti, è arrivata una statua a grandezza naturale, lunga più di sei metri dal muso alla coda, alta 2,5 metri e pesante circa due tonnellate.

La statuta, costata 1200 sterline (circa 1000 euro), alla fine è arrivata a casa con un grosso camion. Per posizionarla in giardino, viste le dimensioni e il peso, è stato necessario l'utilizzo di una gru. Il piccolo Theo sarà sicuramente felice di possedere una simile statua, forse i genitori, che si sono visti improvvisamente ridurre lo spazio in giardino, un po' meno. Ma una cosa è certa: la felicità di un figlio va oltre qualsiasi problema.

