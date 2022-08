Dinosauri, orme di 113 milioni di anni fa perfettamente conservate emerse a causa della siccità

Le immagini sono incredibili. Spettacolari, documentano il passaggio di un enorme dinosauro avvenuto ben 113 milioni di anni fa. Le orme, perfettamente conservate, sono state scoperte a seguito della terribile siccità che ha colpito il Dinosaur Valley State Park, regione nota per la presenza di fossili, a sud di Forth Worth, in Texas, a seguito del prosciugamento del Paluxy River, affluente del fiume Brazos.

Dal momento del rinvenimento, studiosi e appassionati si stanno riversando sul posto per studiare e soprattutto preservare, i reperti. Stando alle previsioni meteo, tra non molto potrebbe arrivare la pioggia tanto attesa. Ragion per cui, i volontari, come già ribadito da Paul Baker della Dinosaur Valley che ha diffuso le immagini che pubblichiamo, sono ben accetti. A quale specie di dinosauro appartengono quelle orme? Dalle prime analisi, l'ipotesi più probabile avanzata è che a lasciarle impresse sul terreno, poi sedimentato, sia stato un Acrocanthosaurus. Enorme e simile all'allosauro, con una altezza di circa 5 metri per 6 tonnellate di peso, era un lucertolone di tutto rispetto vissuto, fortunatamente per i volontari, nel Cretaceo.