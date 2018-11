Maina, ritirati lotti di panettone «Possibile contaminazione da filamenti metallici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due lotti disono stati ritirati dai supermercatiper la possibile presenza diall'interno del prodotto. È stata la stessa azienda torinese a segnalare il problema attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: «Maina, in linea con la sua politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei suoi prodotti, sta conducendo un richiamo precauzionale del seguente prodotto con scadenza 30/06/2019 e lotto indicato sotto. Motivo richiamo: possibile contaminazione da filamenti metallici».Il prodotto richiamato è il, più specificamente i lotti 801077 e 891077. Maina consiglia ai propri clienti di «riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione». L'appello è stato rilanciato anche dalla catena di supermercati Esselunga, che ha immediatamente tolto dal commercio il panettone in questione.