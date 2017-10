Padre e figlio vengono travolti da un bus mentre camminano, il video choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PECHINO - Non si accorgono dell'autobus che sta passando alle loro spalle e vengono investiti. Padre e figlio sono stati travolti da un bus, in Cina, dopo che il mezzo di trasporto pubblico non ha fatto in tempo a frenare per evitarli.Nelle immagini riprese in un video poi diffuso in rete, si nota il papà che tiene abbracciato quello che sembra essere il figlio, e proprio in quel frangente il bus li travolge e poi li schiaccia. I due restano incastrati sotto il mezzo che apre le porte e fa scendere i passeggeri, mentre i passanti cercano di dare loro una mano. Poco dopo i frame mostrano che padre e figlio vengono liberati e portati presumibilmente in un luogo sicuro in attesa dei soccorsi.