Orso polare maschio uccide femmina allo zoo di Detroit: «Tentativo accoppiamento finito in tragedia»

Un episodio improvviso e inaspettato. Così lo definiscono gli stessi responsabili dello zoo. È finito in tragedia un tentativo di accoppiamento tra due orsi polari al bioparco di Detroit. Il maschio di 16 anni, Nuka, ha ucciso la femmina di 20 anni, Anana. I due orsi facevano parte del progetto di ripopolamento controllato in atto fra vari zoo americani per proteggere la specie in via di estinzione, e la femmina era stata prestata alla struttura di Detroit da quella di Cincinnati.

The DZS is saddened by the sudden loss of polar bear Anana. She died on February 8 during a sudden and unexpected conflict with male polar bear Nuka. The bears have lived together for many months without showing aggression towards one another. Read more: https://t.co/MJd9gCHORr pic.twitter.com/VUG56sXFo8

— Detroit Zoo (@detroitzoo) February 9, 2021