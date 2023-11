Donna uccisa con una mazza da baseball, colpi in testa e sul corpo: fermato il marito

Femminicidio nel Parmense. Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da baseball questa mattina intorno alle 9.30 in centro a Salsomaggiore Terme, paese della provincia di Parma.

Femminicidio nel Parmense

La vittima, di nazionalità straniera, è stata aggredita dal marito che l'ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna sarebbe morta sul posto. Il marito è stato fermato dai carabinieri e si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I colpi in strada

La donna è stata colpita «con una furia bestiale», raccontano i testimoni. Il marito sotto interrogatorio dei carabinieri. Il delitto è avvenuto in via Trento, una strada di un quartiere popolare di Salsomaggiore. Alcuni passanti hanno assistito alla scena in strada mentre la donna cercava di sfuggire all'aggressione. Inutili i tentativi di rianimare la donna da parte del personale delle ambulanze.