Minaccia i vigili col coltello fugge a 100 all'ora si schianta e scappa

NOVENTA PADOVANA - Fugge all’alt della Polizia locale, viene inseguito e finisce per schiantarsi contro la ringhiera del villaggio Sant’Antonio. Il malvivente riesce a dileguarsi a piedi mentre un ospite della struttura può dirsi miracolato, dopo aver rischiato di essere investito dalla Volkswagen Golf. Scene da Far West nel pomeriggio di ieri. All’altezza di via Turazza, una pattuglia in borghese della Polizia locale cittadina incrocia una Golf sospetta. Da un rapido controllo con la centrale operativa emerge che il mezzo è stato rubato poche ore prima a Vigonovo. La pattuglia della Locale affianca l’auto sospetta e un agente mostra la paletta intimando l’alt. A quel punto l’automobilista alla guida prende in mano un coltello che teneva sul sedile e lo mostra all’agente con fare minaccioso, poi tenta di speronare l’auto civetta dei vigili e si lancia in fuga ad oltre 100 chilometri orari.

Marted├Č 6 Marzo 2018, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2018 19:30