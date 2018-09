Non accetta la fidanzata del nipote e dà fuoco all'appartamento poi fugge

TIVOLI - Non accetta la fidanzata del nipote e dà fuoco all'appartamento dove vive. Nel primo pomeriggio di ieri, in via Castellalto, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, sotto l'egida della Procura della Repubblica, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di incendio, un 82enne, di Castelverde. L'uomo, contrario alla relazione sentimentale che il nipote convivente, intratteneva con una donna di nazionalità brasiliana, ha dato fuoco all'abitazione. Questo il movente che ha scatenato il folle gesto dell'82enne che ha appiccato il fuoco alla casa e successivamente si è dato alla fuga con la sua utilitaria.



Le fiamme, verosimilmente innescatesi dalla stanza occupata dal nipote, si sono propagate per tutti i vani, provocando danni e la parziale inagibilità dell'appartamento al piano superiore dello stabile, di proprietà di altri familiari. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di Roma che provvedevano a mettere in sicurezza lo stabile.



Le immediate indagini consentivano ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e di rintracciare il piromane datosi alla fuga immediatamente dopo l'atto incendiario. Una volta fermato l'82enne, in ragione delle sue precarie condizioni di salute fisiche e mentali veniva ricoverato presso il reparto psichiatrico dell'ospedale civile di Tivoli «San Giovanni Evangelista». L'appartamento incendiato è stato sottoposto a sequestro.

