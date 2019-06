Il dramma di Noemi, non sa perché è in ospedale ma non vuole più andare in piazza

non si sa ancora quando uscirà dall'ospedale». Migliorano quindi le condizioni della piccola che Napoli, nel corso di una sparatoria.



La famiglia non le ha spiegato il vero motivo per cui si trova in ospedale. «Le abbiamo detto che è caduta - dice la nonna - servirà un percorso psicologico». Ed è proprio in ospedale che Noemi ha ricominciato a parlare, a giocare e anche a mangiare da sola. Ma un piccolo dettaglio svela che probabilmente la piccola di 4 anni non ha cancellato del tutto dalla mente ciò che è successo esattamente un mese fa. Noemi sta molto meglio - racconta la nonna, Immacolata Molino - ha davanti a sé un percorso lungo, però è comunque fuori pericolo. Ora indossa un busto,». Migliorano quindi le condizioni della piccola che lo scorso 3 maggio è stata colpita da un proiettile in piazza Nazionale, a, nel corso di una sparatoria.La famiglia non le ha spiegato il vero motivo per cui si trova in ospedale. «- dice la nonna - servirà un percorso psicologico». Ed è proprio in ospedale che Noemi ha ricominciato a parlare, a giocare e anche a mangiare da sola. Ma un piccolo dettaglio svela che probabilmente la piccola di 4 anni non ha cancellato del tutto dalla mente ciò che è successo esattamente un mese fa.

non vuole più andare a comprare le patatine in piazza Nazionale». «Mi ha detto proprio così - afferma - quindi qualcosa lo ricorda».









Nonna Immacolata, invece, che quel 3 maggio era in piazza con la piccola e la madre, é tornata nello stesso bar. «Ho portato mia moglie nello stesso bar dell'agguato», racconta nonno Alessandro. Andare via da Napoli? «No, devono essere loro, i cattivi a lasciare Napoli, non noi», risponde. In ospedale, al Santobono, si è recato anche il barista che, per primo, ha soccorso Noemi. «Non l'ha incontrata - prosegue nonna Immacolata - ma ha parlato con la mamma ed è stato contento. Quando Noemi uscirà dall'ospedale e starà bene, si incontreranno». chiede qualcosa su quanto accaduto - fa sapere il nonno Alessandro - ma». «Mi ha detto proprio così - afferma - quindi».Nonna Immacolata, invece, che quel 3 maggio era in piazza con la piccola e la madre, é tornata nello stesso bar. «Ho portato mia moglie nello stesso bar dell'agguato», racconta nonno Alessandro.», risponde. In ospedale, al Santobono, si è recato anche il barista che, per primo, ha soccorso Noemi. «Non l'ha incontrata - prosegue nonna Immacolata - ma ha parlato con la mamma ed è stato contento. Quando Noemi uscirà dall'ospedale e starà bene, si incontreranno».

Di quella giornata, quando la bimba, assieme alla nonna e alla mamma, si ritrovò coinvolta in un agguato, «ricordo tutto», fa sapere la signora Molino che era lì: «Ricordo tutta la sofferenza». È stato, però, «bellissimo» vedere «la gente che si è stretta attorno a noi». Una mobilitazione che «ci ha dato una carica esagerata». L'avvocato della famiglia, Angelo Pisani, ha ribadito che «anche il gip ha confermato i provvedimenti dei colleghi di Siena e di Nola e i presunti colpevoli ad oggi sono in galera». «Gli inquirenti lavorano giorno e notte per inchiodare alle loro responsabilità tutti gli autori di questo tragico evento - conclude - Dobbiamo aspettare e guardare a un mondo dove la giustizia sia a 360 gradi, in cui la famiglia di Noemi potrà impegnarsi per difendere anche gli altri bambini».

