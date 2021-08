Lo speaker radiofonico Marc Bernier muore di Covid: si faceva chiamare "Mr. Anti-Vax"

Lo speaker radiofonico Marc Bernier è morto di Covid, dopo aver combattuto per tre settimane con il virus. Aveva 65 anni. Quella di Bernier era una voce molto conosciuta in Florida: ha lavorato per la radio WNDB News Daytona Beach per oltre 30 anni, esprimendo sempre le sue forti opinioni in ambito conservatore. A dare l'annuncio della sua morte è proprio l'emittente di cui era una delle voci di punta.

Bernier si era dato il soprannome «Mr. Anti-Vax» e in più occasioni aveva accusato il governo statunitense di «comportarsi come i nazisti» insistendo tanto sulla campagna vaccinale. Oggi, forse, una dose di vaccino avrebbe potuto salvarlo dalla morte per Covid. Quando lo scorso dicembre venne approvato per la prima volta il siero Pfizer, in radio Bernier rispose così a quelli che gli chiedevano se si sarebbe vaccinato: «Mi state prendendo in giro? Io, Mr. Anti-Vax? No, non lo farò».

