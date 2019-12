Lucca, neonato morto in culla: per i pm è omicidio, «lo ha soffocato la madre»

LUCCA - Sono passati due anni dalla morte di un neonato a Lucca. Ora, la procura ha indagato la madre con l'accusa di omicidio: si tratta di una ex richiedente asilo minorenne, originaria della Guinea. Le indagini hanno accertato che il piccolo aveva il femore fratturato e segni sul collo. Il bimbo, appena due mesi, mori in culla il 10 dicembre 2017 in una casa famiglia di Stiava, frazione di Massarosa (Lu).

LEGGI ANCHE:

Neonato trovato morto in valigia, il dramma a Vallo della Lucania

Neonato trovato morto nella culla dai genitori



Sarebbe stato soffocato dalla stessa madre. A dare l'allarme fu la stessa madre del neonato, che in piena notte chiamò i soccorsi. Dai primi rilievi - riferisce la stampa locale - sembrò che il neonato fosse morto nel sonno. Subito venne ipotizzata una 'morte in cullà per cause naturali. Il pm dispose l'autopsia, che poi ha rivelato la tragedia familiare. E la conclusione delle indagini con la madre indagata e che ora rischia il processo.

Ultimo aggiornamento: 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA