«Non la stai curando bene»: infermiera picchiata a calci e pugni dai genitori di una paziente

NAPOLI - Ritenevano che la loro figlia ventenne, che lamentava dolori al petto, fosse trascurata. E così hanno picchiato con calci e pugni una infermiera dell'ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto la scorsa notte.

LEGGI ANCHE:

Zona arancione e zona gialla, ecco cosa cambia per le regioni da domenica. Scarica il pdf

APPROFONDIMENTI COVID Tampone prima delle feste di Natale per rivedere i parenti: ecco...

L'infermiera, secondo quanto ha riferito ai carabinieri, aveva già incontrato il giorno precedente i genitori della ragazza e già allora avevano avuto discussioni. Poi, ore dopo, il confronto è degenerato e il marito e la moglie, insieme ad altre due persone in corso di identificazione, hanno aggredito la donna. Per l'infermiera, dieci i giorni di prognosi. I due aggressori saranno, invece, denunciati. Indagini dei carabinieri sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA