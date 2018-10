Orrore in spiaggia una mucca trovata morta sul bagnasciuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Macabro ritrovamento su una spiaggia del litorale adriatico salentino in: una mucca spiaggiata in zona litorale Cesine-Vernole, proprio in località Strada bianca dove due settimane fa è divampato un ampio incendio, è stata avvistata nel pomeriggio di sabato: la persona che l'ha notata ha chiamato la guardia costiera.