FERMO Prove tecniche di estate sul litorale fermano: viste anche le temperature più miti, aumentano le persone che frequentano il lungomare, tanto a nord quanto a sud, anche in seguito all’apertura del ponte ciclopedonale sull’Ete, molto gradito a ciclisti e pedoni. Nel mentre il comune cerca di farsi trovare pronto e, se a ridosso del ponte pasquale è stato fatto un primo intervento superficiale di pulizia dell’arenile, entro l’inizio della stagione estiva si procederà con quella più approfondita.

La pulizia

Lo conferma l’assessore all’Ambiente, Alessandro Ciarrocchi che aggiunge: «Faremo presto una riunione con gli operatori, come sempre facciamo, in vista dell’avvio della stagione, per programmare il servizio di raccolta rifiuti, la pulizia della spiaggia a fondo e tutte le altre cose, come il livellamento e cura delle spiagge. Questi ultimi, uniti agli sfalci nelle numerose aree verdi rappresentato un importante biglietto da visita della città, con una valenza turistico-ricettiva importante». Servizi che fa la Fermo Asite che, come ogni primavera, puntualmente arriva a operare per farsi trovare pronti. In vista del primo weekend festivo della stagione la macchina delle manutenzioni si è infatti messa in moto per tempo: da prima di Pasqua le forze sono aumentate su parchi e giardini, scuole e asili, ma pure su vicoli e scarpate e anche sulle spiagge. «La scelta fatta alcuni anni fa – aggiunge Ciarrocchi – di destinare la cura di questi servizi direttamente alla Fermo Asite ci ha permesso di beneficiare di una importante pianificazione, valorizzata dalla crescente professionalità acquisita in questi anni di esperienza e ci garantisce ottimi risultati ai minimi costi. Faccio i complimenti e ringrazio tutti gli operatori per il lavoro svolto». Quanto alle aree verdi, e in particolare alla fascia verde di Casabianca, Ciarrocchi annuncia che «si cercherà di trovare un sistema per limitarvi il transito dei mezzi pesanti siano essi fornitori o mezzi dell’Asite che intervengono nella raccolta dei cestini. Si dovrà studiare un modo per evitare di danneggiarla e valutare se e in che modo riprogrammare iniziative come lo street food. Si vuole comunque farla, è una tra le manifestazioni più gradite, troveremo il modo per farla senza arrecare danni alla stessa fascia verde». Nel frattempo però è stata riseminata, dotata di un nuovo pozzo di irrigazione e gli oleandri sistemati con potatura. Andando a sud del fiume Ete, Marina Palmense vedrà presto nuovi interventi. Aggiunge infatti Ciarrocchi: «Vista l’affluenza dovremo dotare Marina Palmense di cestini e panchine, parcheggi sistemati, pensando ad eventuali giochi per bimbi per migliorare la fruibilità della spiaggia».