Taglia siepe con la motosega e si ferisce: la moglie lo trova morto in un lago di sangue

CAGLIARI - Si è ferito al collo e alle gambe mentre con la motosega stamani stava tagliando la siepe in giardino. La moglie lo ha trovato morto in un lago di sangue . Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari sono intervenuti ad Uta, nell'hinterland di Cagliari , per la morte di un imprenditore di circa 60 anni, Fabio Sanniu. L'uomo è stato trovato morto dalla moglie intorno alle 9 in una pozza di sangue e con evidenti gravissime lesioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica che ha appurato che si trattasse di un incidente domestico.